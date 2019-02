Qual o clima na parte exterior do sistema solar? Nasa libera ‘previsão do tempo’

Qual o clima na parte exterior do sistema solar? A Nasa (National Aeronautics and Space Administration) liberou a ‘previsão do tempo’ nesta sexta-feira.

Durante sua rotina de monitoramento anual do tempo nos planetas externos do nosso sistema solar, o Hubble descobriu uma nova e misteriosa tempestade negra em Netuno.

Ele também forneceu uma nova visão de uma tempestade de longa duração circulando em torno da região polar norte em Urano.

“Uma tempestade escura com nuvens brilhantes está se formando em Netuno durante o verão do sul do planeta, enquanto uma nuvem de tempestade de longa duração cobre o pólo norte de Urano”.

As informações foram obtidas pela Hubble, telescópio espacial da NASA. Atualmente gerenciado e operado pelo Goddard Space Flight Center. Confira:

.@NASAHubble, what's the weather in the outer solar system? 🌧 💨

A dark storm with bright clouds is brewing on Neptune during the planet's southern summer, while a long-lived, stormy cloud cap covers the north pole of Uranus. Get the latest report: https://t.co/oF15c8zVXR pic.twitter.com/mhKyUYQEDP

— NASA (@NASA) February 8, 2019