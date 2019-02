Netflix libera ferramenta que economiza dados 'Smart Downloads' no iOS

A Netflix tem implementado novidades para os usuários móveis, segundo informações do site 9to5mac. O Android ganhou downloads automáticos (Smart Downloads) no ano passado e agora é a vez do IOS receber o recurso útil.

"Agora, quando você terminar de assistir a um episódio baixado, o Smart Downloads o excluirá e baixará automaticamente o próximo episódio", revelou a empresa.

Os assinantes da Netflix podem ativar e desativar manualmente a função. Ele funciona apenas com Wi-Fi, por isso não há risco de usar dados do aparelho.

O Smart Downloads exclui automaticamente os episódios visualizados antes de fazer o download de novos programas (não enchendo a memória do celular).

A Netflix originalmente prometeu trazer o recurso para o iOS no final do ano passado, depois de lançá-lo primeiro no Android, mas demorou alguns meses a mais do que o esperado.

Certifique-se de ter a versão mais recente do aplicativo para iOS na App Store (loja da Apple) antes de usar o novo recurso.

