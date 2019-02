Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O segundo final de semana de fevereiro chegou e com ele novas previsões para todos os signos do zodíaco. Confira:

Áries

Seu signo tem espírito de líder, você é muito competitivo e quer ser o primeiro em tudo; Embora isso quase sempre leve ao sucesso naquilo que você se propôs a fazer, é necessário tentar controlar seus impulsos para reduzir seu estresse.

O lado positivo do seu signo é audácia, confiança em si mesmo, senso de humor, caridade e nobreza; o negativo é que são geralmente egocêntricos, presunçosos e zombam dos outros.

Este fim de semana estará cheio de surpresas agradáveis ​​e a sorte virá com números 00, 21 e 30. Os comprometidos irão desfrutar de dias de muita paixão. Os solteiros aproveitarão muito o seu próprio espaço.

Tenha cuidado com os acidentes na rua. Lembre-se de que é hora de economizar para que você possa começar a construir um futuro.

Touro

Os taurinos são sensuais e gostam de aproveitar o lado bom na vida. A parte positiva deste signo é a sua capacidade de poupar e gerir bem os seus recursos materiais, além de ser alegre e ter um bom senso de humor, bem como a sua disposição para trabalhar.

Seu lado negativo é que eles são teimosos, caem rapidamente em provocações e seu forte desejo sexual faz com que eles possam ser infiéis.

Neste fim de semana, os solteiros terão uma surpresa amorosa que não esperavam; lembre-se de estar aberto à possibilidade de ser feliz. O convidam para uma viagem ou você decide visitar parentes que moram no exterior.

Um novo emprego ou negócio pode chegar em boa hora. Seus números da sorte são 03, 55 e 71. No domingo você pode ser convidado para festas. Evite os excessos.

Gêmeos

Quase todos os seus projetos e planos estão estagnados; é preciso mudar esse aspecto para que 2019 cumpra todos os propósitos que você deseja. Dê continuidade ou não tenha medo de fazer novas coisas.

Lembre-se de que seu signo sempre busca riqueza material e é necessário que você trabalhe mais para alcançá-la. Seu lado positivo é inteligência e rapidez mental, assim como uma grande capacidade de se relacionar e mostrar seu lado mais humano para os outros.

O negativo é a mania de mentir e isso os leva a ter alguns problemas em se relacionar, seja com amigos ou com o parceiro. Você terá de um fim de semana de muitas festas e sorte com os números 09, 28 e 33.

Câncer

Este signo de água e deixa os sentimentos dominarem tudo o que ele faz. Tem uma grande memória e sempre anseia por momentos do passado que às vezes o deprimem.

No amor eles são tímidos, mas uma vez que têm um parceiro, são fiéis e procuram a estabilidade. O mais positivo é que eles são muito tenazes e conseguem o que desejam. Sempre procuram o bem-estar dos outros, mesmo que isso signifique fazer sacrifícios. Seu lado negativo é indisciplina, pois às vezes são imaturos.

Fim de semana para encontrar sua energia de equilíbrio e enfrentar os problemas com seu parceiro de uma forma construtiva. O convite para uma festa chega no sábado. Tente mudar algumas coisas e fazer a energia fluir. Esteja atento a correções no trabalho. Seus números da sorte são 15, 23 e 67.

Leão

O leonino é governado pelo Sol e é por isso que este ano eles terão muitos triunfos e sucesso em tudo que eles desejam. Este signo tem um grande desejo por poder e riqueza, isto é, nunca serão conformistas em seu ambiente de trabalho e procurarão ser seus próprios chefes.

Eles são grandes líderes e têm boas habilidades organizacionais, mas também são muito generosos, especialmente com a família. O lado negativo é um ego muito aflorado que pode torná-los presunçosos. Eles querem ter poder sobre os outros e tendem a ser teimosos.

Fim de semana para estar com seus entes queridos ou participar de uma festa de família. Você terá um golpe de sorte com os números 04, 28 e 33. Tire este domingo para ir para a atividade ao ar livre e recarregar suas energias para a próxima semana.

Virgem

Este signo é um dos mais trabalhadores mais analíticos do zodíaco, por isso não permite erros e é extremamente autocrítico. Eles estão sempre concentrados e, portanto, parecem muito sérios.

O virginiano tem o dom de comandar para dizer a todos o que fazer, é por isso que seu objetivo é ser um líder. Sua desvantagem é que eles são muito fofoqueiros ou quase nunca mantêm um segredo com descrição.

É preciso relaxar mais e cuidar da saúde; as coisas materiais não são tudo na vida. Aproveite este fim de semana para fazer tudo o que você tem pendente com você mesmo e com a sua casa. Seus números da sorte são 04, 33 e 87. Domingo será um dia para ficar com sua família e amigos em casa.

Libra

O libriano sempre busca o reconhecimento dos outros e a melhor maneira de obtê-lo é saindo vencedor. Tenha cuidado com sua saúde mental e com os vícios que só lhe causam problemas.

Este fim de semana você tem sorte no trabalho. Lembre-se de pensar no futuro com moderação e deixar as coisas fluírem por si só para evitar se frustrar.

Pare de pensar neste alguém que não o pertence. É hora de seguir em frente e conhecer novas pessoas, especialmente o signo de Áries e Capricórnio, que serão os mais compatíveis com você. Não tenha medo de se apaixonar.

Dedique os próximos dias a mudanças na sua vida e casa para que as energias fluam melhor. Você terá sorte com os números 29, 43 e 90.

Escorpião

Sexta-feira de muito trabalho. Tente não se estressar e aproveitar o que você faz. Muito em breve as recompensas chegarão.

Fim de semana em que você encontrará pessoas compatíveis no amor; deixe o coração aberto e vá sem medo.

Pare de pensar muito sobre as coisas, você tem que aprender a assumir riscos e viver aventuras em sua vida. Seus números da sorte são 18, 42 e 70.

Um amor proibido de Áries ou Touro vai fazer você se sentir muito animado. Seja muito cauteloso para que ninguém se machuque.

Tente seguir em frente para que você não se sinta preso e se planeje para fazer algo que te dê mais liberdade.

Sagitário

Sua energia será renovada. Aproveite para retomar alguns projetos pendentes, você vai ver que será muito bem sucedido.

Não seja mais dramático em sua vida amorosa e tente ser mais leve em seu relacionamento. Evite sentir e demonstrar os ciúmes. Se receber um dinheiro inesperado, tente guardar e administrar melhor sua renda.

Você terá três dias que podem ser dedicados ao amor. Seu signo é um dos mais carismáticos do zodíaco e isso o faz conhecer pessoas interessantes que podem se tornar importantes em sua vida.

Seus números da sorte são 08, 21 e 77. Tenha cuidado nas ruas para evitar acidentes ou roubos. Você deve ser mais disciplinado em tudo que faz, especialmente com a saúde.

Capricórnio

Você terá de enfrentar energias cruzadas nesta sexta-feira – especialmente no trabalho. Seja cauteloso sobre o que você diz para não entrar em problemas desnecessários.

Haverá uma festa no sábado e você não deve perder o controle. Um amor do passado quer voltar com você, mas pense bem e lembre-se de que é importante ter a capacidade de perdoar. Os solteiros terão grande compatibilidade com as pessoas do signo de Capricórnio ou Áries.

Cuidado com os problemas pulmonares ou com resfriados. Um animal de estimação poderá alegrar seus dias. Seus números da sorte são 07, 30 e 32. Analise seu ambiente muito bem e deixe relacionamentos tóxicos para trás.

Aquário

É o momento ideal para colocar suas ideias e projetos em dia. Evite ser rude em relacionamentos amorosos, lembre-se de que você não pode ter tudo o que quer e ninguém é perfeito, então aprenda a amar e ser amado.

Uma festa neste sábado pode trazer muita diversão e pessoas interessantes. Você se sentirá com saudades de um membro da família que não está mais presente.

Cuide de problemas renais ou intestinais, consulte o seu médico. Seus números da sorte são 15, 29 e 31. Sua personalidade é forte e impulsiva, então tente aprender a controlar suas emoções para evitar problemas.

Lembre-se que o importante é ser feliz e não hesite em gastar em algo para si mesmo. Cuidado com as fofocas de um amor antigo que quer te machucar.

Peixes

Os próximos três dias são propícios para autoanalisar sua vida e fazer as mudanças necessárias para se reinventar. Você terá algumas pressões no trabalho, mas tente não cair em provocações.

Evite dramas em sua vida amorosa e aprenda a ser mais tolerante com seu parceiro romântico. Os solteiros terão compatibilidade com os signos de Áries, Libra e Câncer. Seus números da sorte são 03, 19 e 52. Você deve aceitar as críticas.

É difícil de definir suas emoções, por isso tente ser mais claro possível consigo mesmo para evitar cair em relacionamentos destrutivos. Sábado para se divertir e ver os amigos, mas tente controlar os vícios. Você precisará consertar algo.