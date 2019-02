Grave vulnerabilidade no Android permitiu que uma foto simples violasse o sistema

Ouvimos constantemente notícias sobre novas formas de ataques, falhas e vulnerabilidades que afetam os sistemas operacionais (Android e IOS).

E mais uma surgiu no mundo móvel. No último boletim de segurança fornecido pelo Google sobre o sistema operacional para celular, eles confessaram que corrigiram um erro em que, com uma foto, terceiros poderiam acessar seu celular.

O invasor poderia produzir um arquivo PNG (comumente usado para imagens) para "executar código arbitrariamente dentro de um contexto de processos privilegiados".

No entanto, conforme relatório, a falha perigosa já teria sido neutralizada. Uma solução já foi criada pelo sistema operacional.

