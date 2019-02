Detox de beterraba e menta: receita contém antioxidantes e acalma o trato digestivo

Beterrabas são ricas em betalaínas, substâncias que dão pigmento avermelhado e são ótimos desintoxicantes. Elas também contêm propriedades anti-inflamatórias.

Além de adicionar sabor, as folhas de menta acalmam o trato digestivo. Elas relaxam os músculos do estomago e facilitam a quebra de gorduras encorajando o fluxo de bile do fígado para o intestino pequeno.

Confira a receita do sítio americano Style Craze.

Suco detox simples e fácil de fazer é saudável e ajuda a emagrecer

Ingredientes

Uma beterraba

Um punhado de folhas de menta

Uma pitada de sal

Preparação: corte a beterraba em cubos e jogue-as no liquidificador. Adicione as folhas de menta e a pitada de sal. Bata tudo e beba enquanto ainda estiver fresco.