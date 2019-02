Como o Fortnite lida com os trapaceiros (bots de pontaria e overlays)? Saiba o que acontece

Como o Fortnite Battle Royale lida com os trapaceiros (bots de pontaria, overlays e etc)? “Trapaça é algo que levamos muito a sério no campo legal e de desenvolvimento”, conforme revelou a desenvolvedora Epic Game.

No entanto, a empresa não revelou como age efetivamente. “Não queremos mostrar nossas cartas nos aprofundando sobre como combatemos a trapaça”.

Mas a mensagem ficou clara para os jogadores : Trapaceiros serão banidos permanentemente de todos os produtos da Epic.

Denuncias

Eu quero denunciar um jogador, onde posso fazer isso? Mande todas as denúncias de jogadores para “Equipe de Suporte ao Jogador”.

Você pode usar a ferramenta de feedback dentro do jogo, localizada no Menu Principal. Também há uma opção de denunciar um jogador dentro do game ao observá-lo.

