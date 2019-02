Tecnologia: Novo smartphone MOTO G7 é lançado oficialmente no Brasil

Depois de muitos vazamentos, a Motorola lançou oficialmente nesta quinta-feira (7) a nova linha Moto G no mercado brasileiro.

São quatro versões do modelo: Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play e Moto G7 Plus. Os aparelhos custaram entre R$ 999 e R$ 1.899. Confira as especificações técnicas:

Moto G7

O aparelho tem reconhecimento facial e leitor de digitais. Vem com uma câmera traseira dupla e memória RAM de 4 GB.

Tela: 6,24 polegadas, Full-HD+ (2270 x 1080), 403 ppi, notch de gota

Processador: Snapdragon 632 de 1,8 GHz

RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB, expansível por microSD

Câmera traseira dupla: sensor principal de 12 megapixels f/1,8 e sensor secundário de 5 MP f/2,2

Câmera frontal: 8 megapixels f/2,2

Bateria: 3.000 mAh

Sistema operacional: Android Pie

Conectividade: USB-C, entrada 3,5 mm para fone de ouvido, 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac dual-band (2,4 e

5 GHz), NFC (varia de acordo com o país)

Biometria: leitor de digitais na traseira, reconhecimento facial 2D

Dimensões: 157 x 75,3 x 7,92 mm, 174 gramas

Moto G7 Plus

O Moto G7 Plus tem uma bateria de 3.000 mAh. Tela "Full-HD+" de 6,24 polegadas. Câmera traseira dupla e frontal de 12 megapixels.

Tela: 6,24 polegadas, Full-HD+ (2270 x 1080), 403 ppi, notch de gota

Processador: Snapdragon 636 de 1,8 GHz

RAM: 4 GB (no modelo básico)

Armazenamento: 64 GB (no modelo básico), expansível por microSD

Câmera traseira dupla: sensor principal de 16 megapixels f/1,7 e sensor secundário de 5 MP f/2,2

Câmera frontal: 12 megapixels f/2,0

Bateria: 3.000 mAh

Sistema operacional: Android Pie

Conectividade: USB-C, entrada 3,5 mm para fone de ouvido, 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac dual-band (2,4 e

5 GHz), NFC (varia de acordo com o país)

Biometria: leitor de digitais na traseira, reconhecimento facial 2D

Dimensões: 157 x 75,3 x 8,27 mm, 172 gramas

Moto G7 Play

Ele vem com sistema operacional Android Pie. Tem leitor de digitais na traseira e tela de 5,7 polegadas. O Moto G7 Play não possui câmera dupla.

Tela: 5,7 polegadas, HD+ (1512 x 720), 294 ppi, notch

Processador: Snapdragon 632 de 1,8 GHz

RAM: 2 GB

Armazenamento: 32 GB, expansível por microSD

Câmera traseira: 13 megapixels f/2,0

Câmera frontal: 8 megapixels f/2,2

Bateria: 3.000 mAh

Sistema operacional: Android Pie

Conectividade: USB-C, entrada 3,5 mm para fone de ouvido, 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac dual-band (2,4

e 5 GHz), NFC (varia de acordo com o país)

Biometria: leitor de digitais na traseira

Dimensões: 147,3 x 71,5 x 7,99 mm, 149 gramas

Moto G7 Power

O Moto G7 Power tem tela de 6.2 polegadas. Vem com memória RAM de 3GB e armazenamento 32 GB (expansível).

Tela: 6,2 polegadas,

HD+ (1520 x 720), 271 ppi, notch

Processador: Snapdragon 632 de 1,8 GHz

RAM: 3 GB

Armazenamento: 32 GB, expansível por microSD

Câmera traseira: 12 megapixels f/2,0

Câmera frontal: 8 megapixels f/2,2

Bateria: 5.000 mAh

Sistema operacional: Android Pie

Conectividade: USB-C, entrada 3,5 mm para fone de ouvido, 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz), NFC (varia de acordo com o país)

Biometria: leitor de digitais na traseira

Dimensões: 159,4 x 76 x 9,3 mm, 193 gramas

