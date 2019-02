Os signos do zodíaco que vivem no passado

Todos nos temos bons momentos para recordar. Contudo, algumas pessoas costumam colocar o passado na frente do agora, o que os faz pessoas nostálgicas, que podem ter dificuldades para virar a página.

Confira os signos com maior dificuldade de deixar o passado atrás:

Áries

O ariano costuma ficar nostálgico quando é desapontado. Quando a confiança fica difícil de encontrar, ele costuma se voltar para as pessoas do passado. Infelizmente, isso faz com que eles percam a oportunidade de se abrir para novas experiências muitas vezes.

Gêmeos

O geminiano sempre guarda boas lembranças, mas também costumam idealizar o passado, como se ele fosse muito melhor do que a situação atual. É fácil vê-lo rindo sozinho das suas lembranças, mas a forma que eles costumam criar um “passado fictício que os faz felizes” nao é muito saudável.

Peixes

Os piscianos são almas antigas e, por isso, é muito comum que essas pessoas tenham uma forte conexão com o seu passado. Esse signo costuma demorar em virar a página e é fácil perceber sua nostalgia.

Virgem

Não é que o virginiano prefira o passado, mas eles usam esse lugar para encontrar conforto quando tudo sai do seu controle. Para ele, lembrar-se do passado não é um hábito, mas sim uma escapatória de lidar com assuntos complicados no agora.