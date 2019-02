Como faço para jogar Fortnite no meu dispositivo Android? acesse Fortnite.com no seu dispositivo para inscrever-se no Beta para Android, de acordo com tutorial disponível no site da Epic Games. O app não esta disponível no Google Play.

Jogadores em dispositivos Samsung Galaxy poderão entrar imediatamente. Quais dispositivos Android são compatíveis com o Fortnite nos dispositivos móveis?

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone / Phone 2

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+

Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force

Sony: Xperia XZ/Premium, Xzs, XZ1/Compact, XZ2/Premium/Compact, XZ3

Se o seu telefone não estiver na lista, pode ser que ele funcione se tiver as seguintes especificações:

SO: Recomendamos Android 64 bits, 8.0 (ou superior)

RAM: 3GB (ou superior)

GPU: Adreno 530 (ou superior), Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 (ou superior)

Qual sistema operacional do Android é necessário para o Fortnite?

Para o Fortnite, é recomendado o Android 8.0 (ou mais recente). Em versões anteriores do SO do Android, você encontrará problemas de desempenho.

Segundo a Epic Games, a versão melhora substancialmente a estabilidade e o desempenho do Fortnite e de outros jogos.

LEIA TAMBÉM: