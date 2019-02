Apple lança iOS 12.1.4 para corrigir falha de segurança grave

No início da semana, assistimos a uma grave falha de segurança no FaceTime em todos os dispositivos da Apple. Acontece que sem o consentimento de ambas as partes, poderia se ouvir e até ver o que acontecia do outro lado.

Para corrigir o erro, a empresa lançou nesta quinta-feira a versão do IOS 12.1.4. Todos os iPhone 5S para cima, assim como os iPads compatíveis, já estão começando a receber esta atualização.

Desenvolvedores e outros especialistas não relataram falhas neste novo update. É simples atualizar: Configurações -> Geral -> Atualização de Software.

LEIA TAMBÉM: