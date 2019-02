5 dicas fundamentais para retardar o aparecimento das rugas; a última é o que não deve ser feito

A prevenção para o aparecimento de rugas deve ser feito de menos interventiva possível, ainda mais se você tem menos de 35 anos. Apesar de a genética ter um papel fundamental nessa, manter hábitos saudáveis ajudam e muito a cuidar da pele.

Existem várias maneiras de cuidar da saúde da pele, da face e ao redor dos olhos. Implementar essas dicas no dia a dia vão desempenhar um papel importantíssimo na redução do envelhecimento.

Estas são as cinco dicas de como evitar o aparecimento de rugas faciais de acordo com a médica especialista em dermatologia Claudia, e publicado no sítio estrangeiro Healthline.

Humedeça, lubrifique e molhe um pouco mais

Assim como os lábios quando ressecam e se racham, a pele facial passa pelo mesmo processo. No entanto, ele é um pouco mais demorado e um tanto irreversível. Se imaginarmos ela como uma uva e tirarmos a água, ele fica toda enrugada e passada.

Assim é a pele. Apesar de o cenário parecer ruim, cuidados básicos como umedecê-la constantemente podem reduzir o aparecimento de rugas e algumas linhas indesejadas. A região dos olhos principalmente precisa de cuidados especiais.

Essa área não contém glândulas de óleo específicas responsáveis por lubrificar a pele, logo, a manutenção deve ser constante. Essa região pode ser sensível ao creme facial comum, portanto, prefira investir em um creme especial para a região dos olhos.

Proteja-se do sol a qualquer custo

Exposição ao sol é um dos principais motivos pelo desgaste da pele facial e ao redor dos olhos.

Protetor solar é verdadeiramente indispensável no cuidado cotidiano da saúde da pele. Mesmo com o clima nublado, os raios Ultravioletas (UVA) podem danificar as células.

Não se esqueça de proteger as pálpebras, essa é uma da áreas mais subvalorizadas pela maioria das pessoas que passam protetor solar.

Se o problema for passar protetor por cima da maquiagem, invista em um par de óculos com proteção UV para cuidar não só dos olhos, como também da pele ao redor deles.

Massagem pode ser um ótimo tratamento

Se você perceber que bolsas se formando na região dos olhos, não se preocupe! Existem exercícios para reduzir o surgimento deste líquido.

Além de fatores genéticos, retenção de líquidos também é uma das causas do surgimento dessas bolsas. Uma dieta com alto teor de sal, ou rotinas de sono muito longas ou até falta de sono podem influenciar.

Massagear a região abaixo dos olhos pode ajudar a melhorar a circulação dessa área. A pressão gerada pode ajudar a drenar o excesso de fluidos e reduzir as bolsas.

Durma bem, coma bem, exercite-se e repita

O estilo de vida é essencial no cuidado da pele. Manter rotinas de atividades saudáveis são fundamentais para manter a saúde da pele como um todo não só ao redor dos olhos.

Tente dormir no mínimo seis horas por dia, o recomendável é de sete a oito. Exercite-se regularmente para ativar a circulação sanguínea do corpo como um todo.

Tenha uma dieta balanceada. Já falamos quais são as vitaminas mais importantes para um creme facial. Adiciona-las à dieta é uma ótima forma de melhorar a saúde como um todo. Bananas também são ótimas pela boa quantidade de potássio.

Bônus: O que evitar?

Fumar pode ser a causa do aparecimento de rugas prematuras. Se você fuma este é mais um motivo para largar o cigarro. Segundo Claudia, fumar pode prejudicar o fluxo sanguíneo para a pele e danificar os níveis de colágeno e elastina, dois elementos fundamentais para dar elasticidade à pele.