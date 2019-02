Vinagre de maçã, água e mel para que serve? Tônico detox é fácil de preparar; veja receita

Mel e vinagre de maçã tem propriedades curativas e quando combinados os benefícios são ainda maiores. Eles são ricos em potássio que é responsável por regular o ritmo cardíaco e a contração muscular e também normalizam a pressão sanguínea.

Ambos os ingredientes melhoram a digestão, ajudam as bactérias boas do sistema digestivo a prosperar, aumentam a energia e têm efeito desintoxicante.

Esse tônico detox é super fácil de fazer e toma pouco tempo para preparar quando os ingredientes estão a disposição. Confira a receita disponibilizada pelo sítio estrangeiro, Nutrimedica.com.

Confira o detox de Vinagre de maçã, água e mel

Ingredientes

Uma colher e meia de sopa de vinagre de maçã orgânico

Duas colheres de chá de mel cru de abelhas

Umas gotas de limão para adicionar sabor.

Preparação:

Dissolva o mel em meia xícara de com água morna (água quente pode danificar as enzimas e vitaminas do mel), cubra e deixe de uma noite para a outra, assim as enzimas do mel se ativam.

Pela manha adicione o vinagre de maca e suco de limão à caneca ou ao copo com mel e encha-o com água morna. Mexa bem e tome no primeiro momento do seu dia, antes de 20 minutos antes do café da manhã.

