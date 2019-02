Tecnologia: 230 novos emojis chegando aos telefones em 2019

Pelos menos 230 novos emojis chegarão aos telefones (Android e IOS) neste ano. A informação foi compartilhada pela página especializada Emojipedia.

Para a alegria dos usuários, o anúncio foi feito no Twitter nesta terça-feira (06). Confira as várias novidades:

🆕📲 230 new emojis coming to phones in 2019 https://t.co/40lHKWeBFj pic.twitter.com/GKGJvS1dJf

WhatsApp

Segundo o portal especializado WABetaInfo, as novidades também chegarão no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.

No entanto, isso não deve ocorrer imediatamente. Deve demorar um pouco mais para liberar para os usuários da plataforma.

Obviously coming in WhatsApp too, in future. Cool! https://t.co/E9YHtbizkg

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 6, 2019