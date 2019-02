Satélite chinês captura impressionante imagem da Lua com a Terra

Um satélite chinês capturou recentemente uma impressionante imagem da Lua com a Terra, conforme revelou o site The Verge.

Capturado em 3 de fevereiro pela sonda Longjiang-2, a imagem oferece uma perspectiva rara do sistema da Terra e da Lua juntos.

Ele foi lançada ao espaço junto com o satélite Queqiao, uma sonda de comunicação que foi fundamental para a recente sonda lunar Chang'e4. Confira:

Chinese satellite captures stunning backside image of the Moon with Earth https://t.co/PGL1LbEalr pic.twitter.com/fT9wvgjn0a

— The Verge (@verge) February 6, 2019