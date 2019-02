Os casais que enfrentarão os relacionamentos mais complicados do zodíaco

Relacionamentos podem ser bem complicados quando as pessoas envolvidas têm objetivos e formas muito diferentes de olhar a vida.

Pensando nisso, existem alguns casais do zodíaco que dificilmente dão certo e que precisam de muito esforço e sentimento para poder seguir suas vidas juntos.

Confira quais são os casais que enfrentarão os relacionamentos mais complicados:

Áries e Virgem

Áries adora quebrar as regras e está interessado em aproveitar a vida, totalmente o oposto do virginiano que pensa bastante no seu futuro, sendo extremamente organizado com a sua vida e precavido nas suas decisões.

Nessa união, o ariano pode se sentir controlado e menosprezado intelectualmente, enquanto o virginiano cultiva muita insegurança e pode se descontrolar tentando “concertar” o outro.

Touro e Sagitário

Os dois enxergam o mundo de formas muito diferentes. O taurino nunca quer machucar ninguém, acreditando que é melhor não dizer algumas coisas, enquanto o sagitariano nunca esconde aquilo que sente.

O casal pode terminar entrando em uma relação tóxica, em que ambos saem muito machucados e com grandes ressentimentos.

Gêmeos e Escorpião

Esses dois signos podem ter uma grande atração um pelo o outro, mas sua relação promete ser cheia de conflitos.

Enquanto o escorpiano é exigente e costuma fazer tudo com muita paixão, o geminiano possui um lado totalmente despreocupado e relaxado, o que acabará irritando e decepcionando seu parceiro.

Câncer e Aquário

Os cancerianos são doces e sensíveis, enquanto o aquariano prefere estar “encarando” tudo e todos por aí.

Outra diferença importante é que as pessoas de câncer tendem a demonstrar seus sentimentos e abrir seu coração, enquanto as de aquário são mais reservadas e acabam guardando muitas coisas para si.

Ambos possuem uma “sensibilidade” bem diferente e dificilmente se agradam, até mesmo na amizade.

Capricórnio e Libra

Os capricornianos são mandões e sempre acham que estão certos, enquanto os librianos questionam tudo constantemente.

Apesar de que ambos são bons em se comunicar, os dois não são tão emotivos e não dominam a arte de demonstrar seus sentimentos. Isso faz com que a relação desse casal se torne entediante e o sentimento seja deixado de lado rapidamente.

Leão e Peixes

O pisciano é um sonhador no amor, mas também pode ser difícil de lidar e bastante rancoroso. O leonino pensa bastante nele mesmo e pode ser um pouco desatencioso com o parceiro.

Essa combinação acaba formando um casal que se perde nas suas individualidades, gerando conflitos dramáticos e repletos de muito rancor.