Fortnite: Eu fico com minhas recompensas do passe de batalha depois que a temporada acabar?

Eu fico com minhas recompensas do passe de batalha do Fortnite depois que a temporada acabar? Sim! Você fica com todo o conteúdo cosmético do Passe de Batalha de cada temporada, de acordo com informações da Epic Games.

Ainda segundo a produtora do popular game Battle Royale , quanto mais você joga, mais recompensas desbloqueia.

Suba de nível ainda mais rápido ao concluir os Desafios Semanais para desbloquear recompensas adicionais, como Trajes, Envelopamentos, Gestos, Mascotes e mais conteúdo cosmético exclusivo.

Como faço para comprar o passe de batalha no Fortnite? Tudo é muito simples e rápido. Confira o passo a passo:

Abra o Fortnite

Selecione Battle Royale

Vá até a aba Passe de Batalha

Compre o Passe de Batalha ou o Pacotão de Batalha

