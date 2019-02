Estes são os 7 benefícios do vinagre de sidra de maçã

O vinagre de maçã pode ser usado como complemento em dietas para emagrecer ou diabetes ou com variadas finalidades. As propriedades dele permitem que a comida seja absorvida da melhor maneira, ajuda a reduzir o colesterol e glicose no sangue.

Segundo o sitio alimentación-sana.com, pode ser ingerido em cápsulas, uma antes de cada refeição e até o máximo de três por dia. Também é um remédio natural muito usado graças às suas propriedades que entregam múltiplos benefícios ao organismo.

Este produto contém uma série de nutrientes como vitaminas, potássio, ácidos essenciais, enzimas e pectinas e celulose. Segundo a nutricionista autora do Livro ‘Guerra ao Açúcar’ e escritora do blog ‘Dicas de uma Dietista’, Sonia Marcelo, o vinagre de maçã ajuda melhora o funcionamento do organismo em geral e ajuda a manter o PH Alcalino do sangue.

Estes são os benefícios do vinagre de sidra de maçã