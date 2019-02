Como se livrar da inveja? Entenda o que causa esse sentimento

Respira e tente observar: você é alvo de inveja? No quarto episódio da websérie Respira, vamos aprender como se livrar da inveja e entender de que forma esse sentimento funciona, tanto quando vem dos outros, quanto o que porventura parte de nós.

Antes de nos aprofundarmos nesse sentimento tão comum, porém indesejado, precisamos ter algo em mente: ninguém pode ter poder sobre a sua vida, a não ser que você dê poder ao outro. Conhecer ferramentas para se apropriar do seu poder pessoal é o caminho para afastar a inveja, a do outro e a nossa.

Neste quarto episódio, além de explicar por que sentimos inveja, respondemos a questão de Marileuza R., sobre a inveja que os outros podem sentir de nós. “Desde que abri meu negócio, sinto uma forte inveja vindo de alguns vizinhos de comércio, o que já gerou denúncias e até mesmo acidentes. Como me livrar dessa inveja?”. Assista ao episódio completo sobre inveja no vídeo abaixo:

O que provoca inveja?

Você sente inveja? É provável que sim. Apesar de se tratar de um sentimento ruim que gera consequências em nossas vidas, é natural, o ser humano tem essa característica.

Às vezes, nos sentimos inferior, achamos que o outro tem algo melhor que nós e sentimos inveja. É normal.

Se você não olhar para isso, entretanto, fica no seu inconsciente, e o seu inconsciente vai gerar inveja.

No momento que você identifica a inveja, você tem condições de escolher e fazer diferente.

Como se livrar da inveja dos outros?

Você é alvo de inveja? Como se livrar da inveja que sentem de você? Ser invejado e sentir o reflexo da inveja, que pode fazer tão mal e gerar situações ruins na vida, se deve ao fato de você dar cada vez mais poder ao outro em relação às suas próprias questões. A sua vida é de sua responsabilidade.

Se você se apropriar do seu poder pessoal, o outro não poderá te afetar.

Quando perceber a inveja vindo na sua direção respire, silencie, perceba o seu sistema de crenças acionando e desfaça mentalmente a ideia ilusória de que o outro tem mais poder que você. Isso é apenas uma ilusão instalada na mente que pode ser combatida caso você use seu poder de discernimento. Mas como fazer isso?

Amor-próprio e poder pessoal

Se você busca a felicidade, fortalecer um negócio próprio, suas ações, amar e se sentir amado, busque o seu poder pessoal. O amor-próprio é o que ajuda a fortalecer esse poder internamente. Quando você passa a amar sua unicidade, você entende que não há ninguém como você. O seu ser, o que você é de verdade, é só seu.

O amor-próprio fortifica o poder pessoal



Regina Restelli

Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformação.

