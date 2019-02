Após aumento de assinantes, Spotify compra duas empresas de podcast

O Spotify anunciou seus ganhos do quarto trimestre do ano passado. A empresa teve um aumento de 30% e revelou que sua base de assinantes cresceu de 87 milhões para 96 milhões, conforme divulgou o site 9to5mac.

O serviço de streaming de música também teve algumas novidades surpreendentes sobre a importância dos podcasts para a marca.

Recentemente foi relatado que a empresa estava negociando um acordo de 200 milhões de dólares para adquirir a rede de podcast Gimlet.

Pixabay

O Spotify confirmou essa aquisição, embora não tenha revelado o preço pago. Também comprou a Anchor, uma startup que no ano passado se tornou um aplicativo único para podcasts.

O app relançado agora permite que qualquer pessoa grave, edite, hospede, publique e distribua podcasts gratuitamente.

A importância dos podcasts

O CEO do Spotify, Daniel Ek, disse que a empresa é agora a segunda maior plataforma de podcasts, depois da Apple. O executivo também falou que a posição de aquisições do Spotify é para se tornar o principal produtor no assunto.

A empresa revelou que planeja outras aquisições este ano, com um gasto total previsto entre 400 a 500 milhões de dolares.