Ano novo chinês: conheça as principais curiosidades do ano do porco

O feriado nacional chinês é oficialmente de 15 dias e cada dia é recheado de festas e rituais. Como toda boa passagem de ano, as comemorações são regadas de superstições, comida e a momento de ver a família. Neste artigo mostramos como são algumas das superstições mais estranhas para nós brasileiros.

O ano do porco é considerado um ano de riqueza e sorte, por esse motivo algumas mulheres chineses esperam para engravidar neste ano. Diferentemente de nós ocidentais, que chegamos ao ano 2019, na China, todos estão chegando ao ano 4717.

Reprodução/ Pixabay

Superstições

A principal superstição não seria muito bem aceita no Brasil. Ela envolve em não lavar a roupa, não tomar banho e nem limpar a casa. Para os chineses, neste novo ano lunar, mandar a sujeira embora seria como se livrar da sorte.

Palavras azaradas

Algumas palavras emitem sons que podem ser considerados como atrativas ao azar. A palavra sapato (haai), por exemplo, tem o som parecido com ‘perder’ em cantonês. Portanto, comprar calcados neste final de ano pode ser sinônimo de azar.

Fogos de artifícios

Não é de hoje que os chineses são loucos por fogos de artifícios, aliás, eles próprios inventaram a pólvora e os fogos. Apesar de proporcionarem um espetáculo estonteante, a finalidade desses foguetes é de manter os monstros longe das casas. O ponto fraco dos Nians (nome dado aos monstros) são os ouvidos e os fogos os afastam das crianças, principais vitimas deles.

Reprodução/ Pixabay

As cuecas e calcinhas da sorte

A roupa vermelha é uma das preferidas do chineses nestes dias de comemoração e, ao contrário do Brasil, não é porque eles estão atrás de um amor novo, mas sim porque os Nians têm medo desta cor. As roupas íntimas costumam ser vermelhas e a palavra “cueca” tem o som bem parecido com a palavra “sorte”.

Hesuipian – Cinema chinês

Esse período é tão importante que há até um gênero cinematográfico específico para o festival lunar. O Hesuipian como é conhecido, é o gênero do ano novo chinês.

Aluga-se… namorados

Esse fato vai ao encontro dos leiloes de pretendes que acontecem em algumas praças chinesas. Já para festejar no ano novo sozinho pode ser um pouco tedioso, por isso alguns chineses podem alugar a parceiros para passar esses dias juntos.