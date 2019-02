Ano novo chinês: Previsões para todos os signos em 2019

O Ano do Porco teve início ontem (5) e traz previsões que podem ajudar todos a terem um melhor 2019. Confira tudo o que pode acontecer, de acordo com o seu signo chinês:

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Este signo terá a oportunidade de aproveitar oportunidades raras em 2019. O único desafio é não adiar as coisas, porque uma vez que a oportunidade passe, ela raramente voltará a aparecer. Este é um ano para ficar otimista com o olhar sempre atento aos seus objetivos, já que no próximo ano o Rato se tornará a principal energia do ano de 2020.

Boi ( 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Este signo é muito confiável, mas ele deve ter cuidado para não ter muita pressão em seus ombros. Ele é forte e pode lidar, mas existe limites que são necessários estabelecer em 2019.

Cuidar melhor da saúde também deve ser uma prioridade. Acontecimentos ruins ligados as propriedades também podem ocorrer, por isso, prefira o uso de branco na decoração e na cama para atrair energias positivas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Apesar de algumas dificuldades e perdas, há uma grande possibilidade deste signo encontrar o amor em 2019. Existe uma atração natural entre o porco e o tigre. Mais do que qualquer outra combinação de animais, estes dois se complementam perfeitamente. Portanto, um relacionamento duradouro pode acontecer. Para quem procura amor, fevereiro é um mês importante para sair e socializar.

Coelho (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Este signo terá muitas responsabilidades em 2019 e será um importante negociador em diversas situações. De fato, não haverá solução simples para cada situação, mas você poderá ajudar os outros. Enfrentar conflitos e algumas situações desconfortáveis serão acontecimentos confirmados para este ano.

Dragão (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

O Dragão representa o elemento terra e o porco o elemento água, juntos eles criam uma água barrenta. Isso não é bom, já que pode representar contravenções nas finanças e nos encontros sexuais.

Em 2019, o sudeste é um dos melhores locais para este signo. Portanto, desde que fique atento aos seus inimigos, ele não pode ser pego de surpresa nesta direção.

Serpente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

O Porco adora a abordagem aberta e honesta da vida, enquanto a Cobra prefere deitar-se na grama alta e guardar seus segredos para si mesma. Há três cobras que são particularmente vulneráveis ​​neste ano, as nascidas em 1953, 1977 e 2013. Essas três cobras precisam evitar esportes perigosos e lugares escuros.

Este signo deve manter a cautela, baixo perfil e evitar decisões importantes na vida, como mudar de emprego, sair de casa, casar e fazer compras ou investimentos importantes.

Cavalo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

A melhor política para este signo é não desperdiçar sua energia tentando ajudar aqueles que não querem. Às vezes, apenas temos que nos sentar, observar e deixar que alguém escolher seu próprio destino, já que no final das contas é a vida deles e a escolha deles, e não cabe a nós impor nossos próprios ideais e crenças.

Ovelha (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Este signo terá maior vulnerabilidade em termos de saúde este ano, então deve cuidar de si mesmo, física e mentalmente. Exercícios, alimentação saudável e sono devem ser vistos com atenção. De todas as formas, 2019 deve ser um ano para se priorizar em todas as decisões.

Macaco (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

O macaco é um animal muito extrovertido e social, que nunca diz não a uma festa. Ele é um empreendedor com ideias que estão ligadas em grande parte à energia do Porco e em 2019 ele verá suas ambições decolarem.

No entanto, é preciso ter cuidado com as perdas e desentendimentos na família, pois os relacionamentos podem ser afetados. Os macacos que são particularmente vulneráveis ​​este ano são aqueles nascidos em 1944, 1968, 2004. Ainda assim, todos devem evitar situações perigosas, investimentos arriscados e falar ou agir impulsivamente.

Galo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Este signo gosta de ter sua opinião e, principalmente, ser o primeiro a dizê-la. Sua voz é forte e por isso é particularmente útil na comunicação.

Ele é muito sólido em suas crenças e, na verdade, oferece apoio ao Porco, desde que ele aprenda uma abordagem diplomática e evite se tornar dominante. 2019 é um ano em que este signo precisa usar uma abordagem discreta para que sua voz seja ouvida.

Cão (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Este signo representa a direção do noroeste, a posição dos líderes. Ele é um líder natural e um grande diplomata. Se a liderança é vital para a sua vida, tente liderar sem uma postura ditatorial. 2019 não é um bom ano para os líderes, então conduza seu barco com tranquilidade e para águas mais calmas.

Porco (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Este signo representa a direção noroeste, portanto, é necessário dar preferência a esta direção. A cautela deve ser a principal ferramenta para tudo o que for realizado durante 2019, assim como a atenção com as pessoas que ama e a própria saúde.

Os nascidos em 1995 devem ter ainda mais atenção com as suas decisões e tentar se proteger das más energias. Também é recomendado evitar esportes perigosos, lugares altos e se aliar a pessoas sombrias ou que causam desconfiança.