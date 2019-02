Os signos do zodíaco mais cruéis ao terminar um relacionamento

Encarar um término está longe de ser a tarefa mais simples. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ser cruéis quando decidem dar um ponto final no relacionamento.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano foge de cobranças, mas também pode ser muito impulsivo e direto. Isso faz com que ele nem sempre se preocupe em esclarecer totalmente o motivo do término – para sair desta situação de uma vez – ou acabe sendo direto demais e fale coisas que podem machucar profundamente a outra pessoa.

Escorpião

O escorpiano pode ser muito vingativo e deixar isto vir à tona durante um término. Por isso eles podem agir de forma cruel e fria desde o momento em que relação começa a entrar em crise, intensificando o rancor e os maus momentos até chegarem ao ponto final.

Virgem

Mesmo que ainda ame alguém, o virginiano pode ser muito cruel na hora de terminar um relacionamento. Quando ele se decepciona e as coisas fogem do seu controle, costuma ser hostil e criticar ou tocar em aspectos que ele sabe que são extremamente delicados para o outro.

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito insensível e levar apenas os seus sentimentos em conta na hora do término. Se ele achar que foi defraudado ou que simplesmente fez mais do que o outro para o relacionamento, pode tomar decisões extremamente vingativas, individualistas e sem volta atrás.