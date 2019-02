O signo do zodíaco que precisa refletir sobre a sua vida amorosa

A entrada de Vênus em Capricórnio no último domingo foi capaz de mexer com um dos signos mais livres, independentes e originais do zodíaco, fazendo com que ele comece a questionar muitas das suas relações – especialmente as amorosas.

Curioso para saber quem é?

Reprodução / Giphy

Se você apostou no aquariano, acertou!

Nesta semana, é possível que as pessoas regidas por Aquário se sintam um pouco solitárias, pensativas e até estagnadas em assuntos do coração.

O momento não promete grandes acontecimentos na vida de solteiros ou comprometidos, mas sem dúvida fará com que tudo seja questionado.

Os aquarianos devem aproveitar esta “pausa” na ação, para realizar uma análise e refletir bastante sobre o que eles desejam para este ano e sua vida. De certa forma, esta fase será uma das mais importantes para um novo recomeço.

Os próximos dias não são indicados para iniciar ou dar um novo passo nos relacionamentos amorosos, mas sim para pensar sobre o futuro desta conexão. Aceite esta energia como um processo necessário e não como algo negativo; assim como tudo na vida, sua abordagem sobre o amor pode mudar.

Lembre-se que Aquário é regido por Urano, um planeta de mudanças súbitas, progressos e inovação. Portanto, aceite suas inquietudes e esteja consciente delas. Não tenha medo de pensar em você e nos seus objetivos pessoais!