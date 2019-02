Estes são os carros mais vendidos do Brasil em janeiro de 2019

A GM foi campeã de vendas no último mês tendo o melhor mês de janeiro da história do Onix, líder de vendas no mercado desde o lançamento. Outra marca da GM que aparece na lista é o Prisma, em quarto lugar. Quem chegou próximo de ameaçar o reinado do carro popular foi o Ford KA, que vendeu 8 mil unidades.

Fechando o Top 5, o Hyundai HB20 em terceiro com 7,2 mil unidades vendidas e o VW Polo em quinto, com 5,4 mil unidades vendidas. Os Números são da Fenabrave (Federação dos Distribuidores de Veículos) e ao todo foram vendidos 199,8 mil veículos no varejo, no Brasil.

Confira a lista dos carros mais vendidos em janeiro de 2019 no Brasil

5 carros mais vendidos em janeiro de 2019

Chevrolet Onix – 8,8 mil Ford Ka – 8,0 mil Hyundai HB20 – 7,2 mil Chevrolet Prisma – 6,9 mil VW Polo – 5,4 mil

Marcas mais vendidas em janeiro de 2019

Chevrolet: 36,2 mil VW: 30,0 mil Fiat: 26,1 mil Toyota: 13,3 mil Renault: 16,3 mil Hyundai: 13,6 mil Honda: 9,8 mil Jeep: 8,9 mil