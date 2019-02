Função do WhatsApp para combater bisbilhoteiros também chegará ao Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp agora utiliza uma medida de segurança adicional. O app implementou o uso do Face ID e Touch ID no IOS.

Com isso, é necessário passar pelo recurso de autenticação para acessar as mensagens. Sem dúvida, um ótimo aliado no combate aos bisbilhoteiros de plantão.

WhatsApp for Android will get the Authentication feature as well.

Please be patient. 🙃 — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 4, 2019

No entanto, o sistema operacional da Apple não é o único que terá acesso à novidade, de acordo com o portal especializado Wabetainfo.

O Android também ganhará a função de segurança. Ela deve ser liberada em breve para os usuários do Google.a já está na fase de testes (versão beta). Confira como será:

WABetaInfo

Lembre-se que é o aparelho celular necessita ter essa tecnologia (biometria – facial ou digital) para acessar o recurso.

Aparelhos que suportam Touch ID

Para usar o Touch ID ou o Face ID, você precisará ativá-lo nas configurações do iPhone . Este recurso está disponível no iPhone 5s ou posterior e no iOS 9+.

Outra novidade para IOS

O WhatsApp também liberou uma novidade relacionada aos stickers para IOS. Agora é possível baixar um adesivo específico de um pacote de adesivos, para que você não seja mais obrigado a baixar o pacote completo.

Para testar, basta abrir a loja no aplicativo Adesivos do WhatsApp , selecionar o pacote de adesivos e tocar e segurar o adesivo que você deseja adicionar como favorito.

✅ WhatsApp to enable the Authentication feature for iOS beta users today!

Discover all changes in the latest 2.19.20.19 iOS public beta!https://t.co/ZBM42a23oe — WABetaInfo (@WABetaInfo) February 1, 2019

