Os 5 benefícios que farão o gengibre essencial na sua dieta; o último é especial para as mulheres

Estes 5 tópicos transformam o gengibre em um potente alimento para auxiliar no emagrecimento, fortalecer o sistema imunológico, e auxiliar com problemas gerais do metabolismo.

Alguns desses quadros podem ser bem perturbadores e dificultam a vida de muita gente. Segundo o sítio estrangeiro especializado em saúde e nutrição Psicologia y Mente, estes são os benefícios do gengibre para a saúde humana.

Tem poderosos benefícios para o metabolismo em geral

Náuseas

Durante a gravidez é ideal consumir gengibre como antiemético (anti enjoo) natural, sobretudo para os primeiros meses por ser um suplemento benéfico tanto para o feto como para a mãe. Também ajuda a lidar com as dificuldades da quimioterapia para os pacientes que sofrem de câncer.

Digestivo

O gengibre é altamente recomendável para aqueles que padecem de problemas digestivos como gastrite, flatulências ou diarreia, entre outros. Também funciona como protetor estomacal, mesmo que não é possível substituir a medicação.

Previne doenças cardíacas

Os benefícios para o coração são enormes, ele mantém o nível rítmico ótimo e ajuda a regular o fluxo de sangue e os batimentos do coração. Ele também melhora a circulação.

Diminui problemas musculares

É um alimento especialmente recomendável para aqueles que praticam esporte de maneira constante e de alto rendimento. Ajuda a relaxar os músculos depois de serem submetidos a intensa pressão por conta do trabalho.

É poderoso aliado contra o estresse

Anti-estresse

Graças a propriedades que contém o cineol, o gengibre ajuda a rebaixar os níveis de ansiedade, regula os estados de estresse esporádicos e devolve sensação de calma ao corpo.

Combate a enxaqueca

Estudos científicos demonstraram que o gengibre bloqueia os efeitos da protasgladina, substância causadora da inflamação dos vasos sanguíneos do cérebro que provoca dores de cabeça agudas.

Facilita o sono

Os efeitos relaxantes do gengibre ajudam a regular o estresse. Desta maneira, é recomendável tomar gengibre antes de ir dormir.

Reforça o sistema imunológico e combate doenças

Reforça as defesas

O gengibre é recomendado por fazer milagres para o sistema imunológico, dessa forma ajuda a combater resfriados e gripes agudas.

Anti-inflamatório natural

Recomenda-se o uso de gengibre para ajudar a passar por doenças dolorosas ou inflamatórias, e combate de maneira eficaz problemas de artrite, artrose ou fatiga crônica.

Além disso, é ótimo contra infecções de garganta. Os músicos profissionais são grandes entusiastas do gengibre. O benefício que ele carrega de tratar infecções e inflamações de garganta não tem preço.

Evita a congestão

Combate de maneira eficaz a congestão e os mal-estares da constipação. O mais recomendável é tomar infusões de gengibre.

Previne o câncer de colón

As propriedades dele são benéficas para prevenir os câncer de colon. O efeitos parecem inibir o crescimento das células cancerígenas nesta zona.

É ótimo para emagrecer

Aumenta o calor corporal

O gengibre é muito recomendável para aquelas pessoas friorentas o que tem problemas para manter a temperatura corporal, sobretudo no inverno.

Acelera o metabolismo

Também ajuda a acelerar o metabolismo de maneira que é um complemento ideal para quem quer perder peso.

Bônus para as mulheres

Calma as dores menstruais

Para aquelas mulheres que sofrem dores nos ovários, é altamente importante tomar gengibre líquido, é o único remédio natural que não apresenta efeitos secundários significativos.

Tratamento dermatológico

A raiz do gengibre pode ser aplicada diretamente sobre a pele, e combate efetivamente feridas leves e queimaduras provenientes de insolação.

Aumenta a libido

O gengibre é considerado um afrodisíaco natural. Recomenda-se toma-lo em forma de bebida com frequência para apimentar a relação.

Qual a melhor forma de tomar gengibre?

Com já foi mencionado anteriormente, consumi-lo de maneira habitual, até diariamente traz enormes benefícios para o corpo. No é muito relevante como se toma, mas existem várias formas ao gosto do consumidor: cru, em pó com chá ou bate-lo em forma de bebida. Até é possível tomar o extrato da planta.