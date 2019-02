Banco de investimentos sugere que Apple deveria comprar Netflix

O banco de investimentos JPMorgan sugeriu que a Apple deveria comprar a gigante Netflix. Este seria o melhor investimento feito pela empresa da maça neste momento.

Com parte das aplicações, a marca fundada por Steve Jobs também poderia adquirir a desenvolvedora de jogos Activision Blizzard e a fabricante Sonos.

A Apple divulgou uma queda no faturamento da empresa e redução no número de iPhones vendidos. Isso acabou gerando uma certa preocupação. As aquisições seriam uma forma de ocupar mais espaço no mercado.

A Apple tem cerca de 245 bilhões de dólares atualmente, de acordo com informações da CNBC. A quantia é suficiente para comprar a Netflix, que custaria cerca de 190 bilhões de dólares.

