Até que enfim! Facebook implanta recurso que faz sucesso no WhatsApp

O Facebook implementou um novo recurso no Messenger que oferece a capacidade de remover mensagens já enviadas para todos. É uma função bem semelhante a que está disponível no WhatsApp (Todas de Mark Zuckerberg).

Segundo o comunicado da empresa, basta tocar na mensagem que você deseja remover e selecionar a opção "Remover para todos".

Have you ever wanted to remove a message from a chat on Messenger? Starting today, you can easily with just a few taps. Learn more here: https://t.co/ncNG4EXuwb pic.twitter.com/xwTK90GLPT

— Messenger (@messenger) February 5, 2019