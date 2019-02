Ano novo chinês: os signos que terão a pior sorte de 2019

O ano novo chinês começa hoje! No entanto, o “Ano do Porco” pode ser um pouco complicado para alguns signos.

Confira quem deve se cuidar durante 2019:

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Em 2019, pessoas sob este signo podem ter má sorte, problemas de saúde e viver com muita pressão se um evento positivo e feliz não acontecer. A sensação de impotência também pode tomar conta.

Para minimizar estes efeitos, é importante ter cautela – especialmente na vida financeira – e colocar os pés no chão. Tente fazer aquilo que você já sabe que dá certo e evite arriscar demais. Passar tempo ao lado das pessoas que ama pode ser uma forma de driblar as tensões e conflitos.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

O relacionamento com as pessoas ao redor pode ser afetado. Por isso, eles podem atrair todo o tipo de mal entendido e incompreensão. A rejeição também pode vir à tona.

Para evitar traições e perdas financeiras, este signo precisa prestar atenção nos detalhes e ser muito cuidadoso. Analise, se cuide e, principalmente, escolha bem as palavras que irá usar.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

O tigre pode ser prejudicado e até destruído. Todo cuidado com perda e problemas no amor, dinheiro e família será fundamental para evitar o sofrimento.

As brigas devem ser evitadas e não se deve brincar com a saúde. Se relacione com cautela e tente não tomar decisões ruins. A convivência com pessoas do signo de dragão (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) pode ser turbulenta. .

Serpente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Este signo experimentará altos e baixos, podendo achar que a maré está totalmente contra eles. Este será o ano do conflito, portanto é possível que estas pessoas se sintam extremamente desmotivadas, desvalorizadas e inseguras.

Relacionamentos interpessoais – seja com amigos, família, pessoas inferiores ou superiores no trabalho – devem ser lidados com cautela. Será preciso se comunicar bem e evitar brigas ou machucar os outros com palavras e atitudes impulsivas.

Apenas as ocasiões e momentos felizes podem ajudar este signo a evitar os conflitos e, consequentemente, ter um pouco mais de sorte durante 2019.