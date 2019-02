Toyota lança comercial do novo Supra 2020 no intervalo do Superbowl; veja vídeo

Depois de abalar o Salão de Detroit 2019 com o lançamento do novo supra, e vender a primeira unidade por incríveis 2,1 milhões de dólares em um leilão no Arizona, a Toyota continua a aumentar a expectativa sopre a nova geração do esportivo mais icônico da marca.

A franquia estava desatualizada há 20 anos e será lançado no mercado americano em breve. Para todos que já estão de olho no novo modelo, a montadora lançou um comercial arrebatador durante o Super Bowl LIII. Com valor estimado de 10 milhões de dólares, o comercial tem um minuto e gerou uma grande expectativa nos usuários do twitter.

As much as I love my @FordMustang… great ad for the @Toyota Supra, in part because, to me, driving in NYC is like driving inside a pinball machine. https://t.co/gofGN6N8do — Ginger Conlon (@customeralchemy) February 4, 2019

Uma usuária disse que apesar de amar tanto o Mustang, ela adorou o comercial do Supra, pois eles foram capazes de reproduzir como um motorista de Nova York se sente ao dirigir na cidade, como se estivesse dentro de uma máquina de pinball.

