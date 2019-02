Obesidade faz aumentar incidência de câncer em jovens entre os 20 e 50 anos, diz estudo

O câncer é sem duvida uma das doenças mais mortais no mundo. A diversidade de tumores que pode atacar uma pessoa,leva alguns a pensar que ninguém está a salvo dela. Mas, segundo descobertas recentes, os obesos parecem sofrer mais que os demais grupos populacionais.

A obesidade afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo já é bem preocupante. Segundo a Associação Americana do Câncer, as pessoas com menos de 50 anos que superam a faixa de sobrepeso têm tendência maior de sofrer de câncer.

Metro Jornal Dia Mundial do Câncer: Saiba como eliminar fatores de risco

Pesquisa mostra aumento de incidência da doença entre jovens

A pequisa publicada pela revista The Lancet Public Health, estabelece que dos 12 tipos de câncer relacionados com a obesidade, seis deles estao aumentando a presença nos grupos etários mais jovens.

O câncer de mieloma múltiplo, o colorretal, útero, vesícula, rim e pâncreas são as patologias que estariam arriscando ainda mais a saúde dessas pessoas entre os 25 e 49 anos.

Jovens obesos são os mais afetados

Estudo que utilizou bases de dados entre 1995 e 2014 encontrou no câncer de pâncreas como responsável por um aumento de 4,34% de incidência entre pessoas de 25 a 29 anos. Isso indica que os adultos de menos idade são os mais propensos a padecer de câncer, e isso se repete com os demais tipos, exceto o colorretal.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia admitido a existência de uma ligação entre o sobrepeso, obesidade e o câncer, no entanto, ainda não foi possível encontrar qual é a correlação entre eles.