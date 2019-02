Nightflyers: Será possível esperar por uma segunda temporada da série do criador de Game of Thrones?

Fevereiro chegou, e quem não teve a oportunidade de assistir a série de ficção cientifica de George R.R. Martin na Canal SyFy, agora pode assisti-la pela Netflix.

A série estreou na TV americana em dezembro de 2018 e teve críticas variadas.Segundo informações do jornal El Comércio, o thriller ambientado em 2093 teve pouca participação do escritor de Game of Thrones (GoT), o que complicou um pouco a produção.

A Netflix ainda não divulgou números de audiência de Nightflyers, mas a série teve resultados não muitos bons na TV.

O criador de GoT tem contrato com a HBO e esse é o principal motivo por ele não ter participado ativamente da produção. Até o momento a série tem uma qualificação de 6.1 no IMDb e de 33% no Rotten Tomatoes, dois sites de avaliação feitos pelo público.

Tudo o que indica é que é preciso ver a receptividade da série pelos usuários da Netflix. Pouco se sabe se haverá uma renovação e isso tudo depende da gigante de streaming. As próximas semanas serão cruciais, pois aí saberemos os números de estreia da série e a receptividade.