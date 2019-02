Nasa encontra um enorme buraco 'perturbador' em geleira na Antártida

Um novo estudo liderado pela NASA encontrou uma cavidade gigantesca na parte de baixo da imensa Geleira Thwaites, na Antártica.

O vazio tem 300 metros de altura e cerca de dois terços da área da ilha de Manhattan (nos Estados Unidos), de acordo com a agência espacial . O local foi descrito como 'perturbador'.

Os pesquisadores estimam que o buraco é grande o suficiente para conter 14 bilhões de toneladas de gelo, sendo que a maior parte foi derretida nos últimos três anos.

Alerta

Segundo a National Aeronautics and Space Administration , Thwaites sozinha contém gelo suficiente para elevar a rede global dos oceanos em mais de 65 cm.

Se todo esse gelo também cair no oceano e derretê-lo, (incluindo as geleiras adjacentes) elevaria o nível do mar mais 2,4 m.

