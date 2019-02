Microsoft quer estender suporte do Xbox Live para Android, iOS e Switch

A Microsoft tem planos para estender o suporte do Xbox Live para Nintendo Switch, iOS e Android, de acordo com informações do site especializado Windows Central.

O Xbox Live é uma das maiores redes de assinaturas de jogos do planeta, com milhões de pessoas usando o serviço diariamente.

De acordo com o site 9to5google, os jogadores são altamente engajados e ativos no Xbox e no PC, mas eles poderão levar seu histórico de conquistas, sua lista de amigos, seus clubes e muito mais com eles para quase todas as telas.

Isso quebrará barreiras para desenvolvedores que querem que suas comunidades se misturem mais livremente entre plataformas.

LEIA TAMBÉM: