McDonald's perde a marca 'Big Mac' na Europa e Burger King lança suas próprias versões do famoso hambúrguer

O Burger King mais uma vez aproveitou a oportunidade para 'tirar sarro' do seu concorrente direto. Desta vez, depois que o McDonald's sofreu uma grave perda, conforme revelou o Publimetro Chile.

A rede de fastfood sofreu um processo movido pela rival Supermac, que venceu a causa perante ao Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.

Agora, qualquer empresa na União Européia pode usar o nome "Big Mac". E claramente, o rival do McDonald's não perdeu a oportunidade.

A subsidiária sueca da empresa lançou uma campanha de marketing com cinco versões do famoso hambúrguer. O material foi compartilhado nas redes sociais e no YouTube. O cardápio recebeu o nome de “The Not Big Macs”.

No entanto, isso pode durar muito pouco. O McDonald's que retomar os direitos da marca. De acordo com o jornal Clarín, a empresa já entrou com recurso. Confira o vídeo: