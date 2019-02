Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco no início de fevereiro

A primeira semana de fevereiro começou e reserva surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para o início deste mês:

Áries

Você tem grande desejo de ser alguém na vida e está em constante luta para se destacar. É preciso ter responsabilidade e consciência para tomar as rédeas da sua vida. Para ser “o melhor” é sempre necessário lembrar de que iremos colher o que plantamos.

Neste momento você deve ser astuto e pensar positivo para atrair novas realizações. Esta semana será de muitas atividades e promete ser agitada. Tente cuidar de problemas de saúde e dos rins.

Não fique pensando em coisas que poderiam ter acontecido. Também deixe de ficar imaginando o que os outros irão dizer ou pensar – especialmente em questões de amor. Não se precipite e não seja dramático para tomar decisões.

Seus números da sorte são 14, 90 e 02. Um dinheiro extra chegará. Uma viagem começa a ser cogitada.

Touro

Momento de fortes sentimentos. Tente pensar bem antes de dizer qualquer coisa e, no trabalho, prefira negociar tudo com paciência para não sair prejudicado.

Neste momento de revelações na sua vida, é preciso não se deixar influenciar por pessoas que querem apenas se aproveitar de você. Portanto, é preciso questionar relacionamentos e amizades que possuem interesses nada nobres. Selecione melhor suas companhias.

Esta semana será crucial para despertar uma maior análise e atenção com as coincidências e casualidades; elas mostrarão o caminho certo a seguir.

Já não procure tantas pessoas para se relacionar e organize melhor seus sentimentos. Cuidado com os problemas no trabalho e discussões sem motivos. Seus números da sorte são 03, 44 e 71.

Gêmeos

O material não deve ser a coisa mais importante da vida. É preciso lembrar que quando tudo vai embora, a nossa força e valores são o que nos ajudam a seguir em frente. Trabalhe seu eu interior.

Esta é uma fase de mudanças na sua vida que o ajudará a descobrir tudo aquilo que realmente o deixa feliz. Não tome decisões por impulso – especialmente no trabalho e vida financeira.

Controle seu gênio forte durante esta semana e tente relaxar. Você receberá um convite para um casamento. É preciso resolver as pendencias sem procrastinar. Seu número da sorte é 03, 22 e 71.

Os solteiros não devem dizer não ao amor. Os comprometidos devem ter atenção, pois podem ter uma gravidez surpresa.

Câncer

Momento de libertação e de dar um passo mais concreto. Deixe atrás tudo o que é negativo e as relações que não são saudáveis. Hora de também se desligar de problemas que não são verdadeiramente seus.

Semana para começar a mudar e prosperar. Esta é uma etapa positiva para o trabalho e analise de projetos e ascensões. Aceite um convite para jantar, pois você pode conhecer pessoas importantes.

Você se sentirá mais conectado com o seu parceiro. Os solteiros podem ter oportunidades para viver experiências extremamente novas.

Cuidado com gastos desnecessários e comece a economizar. Seus números da sorte são 09, 33 e 17.

Leão

Momento de coragem e demonstrar que você é capaz de alcançar o que tem em mente. Mudanças de emprego, novos negócios e questões financeiras estão em uma boa fase e você pode ser reconhecido.

Deixe a tristeza e a preguiça de lado esta semana, mesmo que alguns problemas surjam. Procure já não discutir tanto com o seu parceiro e tenha um relacionamento mais saudável e tranquilo.

Você receberá a notícia de uma gravidez na família ou amigos. Cuidado com problemas no fígado e no estômago. Seus números da sorte são 03, 22 18.

Virgem

É preciso deixar de enxergar apenas os erros e perceber que eles também trazem experiência. Não tenha medo de voltar a fazer algo que no início não deu certo. O êxito virá.

Neste momento é preciso deixar para trás as coisas que machucam e os amores que acabaram. Não deixe que sua energia seja sugada pela mágoa e rancor.

Não se envolva em fofocas, especialmente no trabalho. Você está se transformando em alguém melhor e deve se preservar.

Assuntos legais podem ser resolvidos da melhor forma esta semana. Seus números da sorte são 09, 33 3 21. Tente sair dos problemas com calma e atitudes positivas.

Libra

Tempo de limpar a sua mente e deixar hábitos destrutivos para trás. É uma boa fase para começar a determinar melhor o que você deseja para o futuro da sua vida amorosa e no trabalho.

Tenha cuidado com a sua falta de tato para abordar as pessoas do trabalho. Isso pode fazer com que você passe por momentos tensos que não são necessários.

A tensão e o nervosismo simplesmente atrairão coisas ruins e contratempos. Mantenha sua mente livre de ansiedades.

A oportunidade da infidelidade pode bater na porta de forma muito sutil ou até mais evidente. Não use seus problemas emocionais como desculpa.

Tome melhores decisões na sua vida amorosa. Seus números da sorte são 06 e 55.

Escorpião

Você pode realizar tudo o que almeja, mas precisa de uma maior descrição para evitar as energias negativas. Esteja atento para maneiras de crescer no seu trabalho e, se um projeto não o faz feliz, siga adiante.

É possível que familiares precisem de ajuda para resolver problemas. Tente cumprir essa missão sem complicar sua vida.

Um amor do passado pode voltar, mas é preciso pensar bem se uma segunda oportunidade o fará feliz. Um novo amor do signo de Touro ou Câncer também pode o surpreender.

Pense em viajar mais para renovar as energias e ter novas ideias. Seus números da sorte são 32, 10 e 33.

Sagitário

Aventura e expansão marcam este momento. É hora para deixar os medos de lado e tomar decisões importantes para o seu crescimento.

Esta semana você está prestes a escolher um caminho positivo no amor. O início de um relacionamento serio ou novo amor do signo de Peixes ou Áries podem agitar seus dias.

As mulheres devem ter maior atenção com problemas hormonais, já os homens precisam não se esquecer de fazer seus exames anuais.

É preciso ter cuidado com traições no trabalho. Seus números da sorte são 34, 56 e 01.

Capricórnio

Aproveite a sua força para realizar as mudanças que você deseja na sua vida. Não se preocupe com o que os outros irão pensar, apenas continue sendo você mesmo e busque a felicidade.

Semana ocupada e que pode reservar tanto viagens, como compromissos no trabalho. Tente encerrar bem todas as suas pendencias.

Você assumiu um ar carismático e gentil que pode atrair a inveja. Por isso, seja mais desconfiado, cauteloso e se proteja das más energias.

Um amor do passado poderá voltar buscando uma reaproximação. Você não costuma conseguir relevar os acontecimentos ruins, portanto, tente manter apenas a amizade.

Tenha cuidado com acidentes e esteja sempre precavido. Você será o escolhido para resolver um problema de família ou do parceiro. Seus números da sorte são 30, 02 e 13.

Aquário

Hora de aproveitar a boa sorte. Você se sentirá afortunado e pronto para planejar um melhor futuro econômico e no trabalho.

Seu signo é bom para ajudar as pessoas, mas é preciso ficar atento com aqueles que se aproveitam muito de você.

Já não brigue tanto com o seu parceiro e faça o possível para encontrar a melhor solução para o problema com calma. Os solteiros podem encontrar um amor de Áries ou Libra com muito em comum.

Tenha cuidado com problemas de saúde envolvendo o rim. Seus números da sorte são 34 e 56.

Peixes

Sua intuição estará em alta esta semana. Olhe para o seu futuro e enxergue o caminho que deve tomar. Aproveite sua liderança e a atração que está exercendo sobre os outros.

Tente manter a simpatia para que portas sejam abertas; esta atitude pode trazer reconhecimentos importantes no trabalho. Pessoas podem ajudá-lo a ascender.

Tenha cuidado com os problemas de casal e seja menos ciumento. Sua vida sentimental pode ser muito intensa, mas todos precisam de espaço para si. Os solteiros podem se apaixonar por alguém de um dos signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio).

Cuide melhor da sua saúde e de problemas de estômago. Seus números da sorte são 40, 91 e 23.