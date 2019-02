Os signos que mais precisam de espaço no relacionamento

Em um relacionamento, cada uma das partes deve ter seu espaço. No entanto, alguns signos necessitam ainda mais esse tempo a sós com eles mesmos.

Confira quais são:

Áries

O primeiro signo do zodíaco é um dos mais independentes e se sente extremamente sufocado quando não tem seu espaço respeitado pelo parceiro. Ele gosta de fazer as coisas do seu jeito e acha que certa distância pode ajudar a aumentar o desejo no relacionamento.

Gêmeos

O geminiano costuma ficar entediado com a rotina e convivência continua. Ele precisa de espaço para pensar e executar as mil e uma atividades que preenchem a sua vida. Mesmo em relacionamentos estáveis, este signo gosta de mudar seu ambiente e sua maneira de se relacionar com o outro sempre terá fases com mais ou menos proximidade.

Sagitário

O sagitariano gosta de manter seu espaço, pois acredita que isso está diretamente ligado com a sua liberdade. Este signo pode se sentir preso emocional e mentalmente quando não consegue passar um tempo fazendo somente o que ele quer, sem ter que se preocupar com a vida de casal.

Aquário

Para o aquariano não existe relacionamento sem que cada uma das partes tenha bem definido o espaço do outro. Este é seu estado permanente e naturalmente ele estipula alguns momentos em que prefere ficar somente com ele mesmo.