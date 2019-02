Explosão de sabores: 3 receitas de suco detox com gengibre para tomar em jejum

O gengibre é o alimento ideal para perder peso e está comprovado por um estudo do Centro Médico da Universidade de Maryland.

Ela não somente te ajuda a emagrecer, como também poderá atingir o peso que deseja se você consome as bebidas durante um mês todas as manhãs.

O gengibre é uma raiz que combate vários sintomas da gripe e também aumenta as defesas do organismo pelas grandes quantidades de vitamina B6 e vitamina C.

Metro Jornal Chá de hibisco para emagrecer: veja os benefícios e por que ele é uma boa escolha para perder peso

Ele é a estrela das preparações que compartilhamos neste artigo. São três receitas diferentes de sucos detox essenciais para manter a imunidade em alta.

Não se esqueça de consultar um nutricionista para desenvolver um plano alimentar balanceado e uma dieta saudável. Perder peso não precisa ser um martírio.

Estas bebidas não tem valor de refeição e as demais horas do dia requerem uma alimentação saudável e balanceada para que você atinja seus objetivos. Aproveite as receitas.

VEJA A RECEITA DO SUCO DETOX DE ABACAXI, GENGIBRE E CÚRCUMA

Ingredientes

Três centímetros de gengibre

Meia xícara de abacaxi

Uma colher de chá de cúrcuma

Água

Preparação: misture todos os ingredientes e tome em jejum.

EXPLOSÃO DE SABORES

Ingredientes

Meio pepino

Dois ramos de aipo

Um copo de água

Suco de um limão

Meia xícara de abacaxi picado

Um quarto de maçã verde

Uma rodela de gengibre

Preparação: bata todos os ingredientes no liquidificador e tome em jejum para maior efeito.

Reprodução/ pixabay

SUCO DETOX DE GENGIBRE E ALHO TEM AÇÃO ANTIBACTERIANA; VEJA RECEITA

Ingredientes

3cm de gengibre

Uma laranja pequena

Um dente de alho

Água

Preparação: Descasque a laranja, misture com os demais ingredientes e bata no liquidificador. Beba em jejum. De preferência, bata a laranja com o bagaço, não só o suco. É no bagaço que você encontra as fibras da fruta. Sem ele, você está apenas consumindo açúcares simples.