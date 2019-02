Golpe na rede! O Boticário alerta sobre link falso de promoção rolando no WhatsApp

Mais um golpe circula pelo WhatsApp e já fez vítimas. Desta vez, usando o nome da empresa “O Boticário”. O alerta foi feito pela marca no Facebook.

A armadilha utiliza um link falso de uma promoção oficial (que realmente é realizada).Se passando pela ação verdadeira da marca, criminosos operam algo idêntico e compartilham pelo aplicativo de mensagens.

A medida é difundida e acaba fazendo vítimas. Usuários repassam dados pessoais, em um site totalmente ilegal. Veja o comunicado:

"Atenção, gente, tem uma promo falsa rolando por aí! :/ Mas vamos com foco no que interessa? A linha Cuide-se Bem Deleite tá com uma ação de lançamento ma-ra-vi-lin-da!".

"Se liga: todas as promos do Boticário eu divulgo nos nossos canais oficiais, ok? O link correto é www.boticario.com.br/promocuidesedeleite. Confere aí se vc tá com o certo".

