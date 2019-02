Extrema segurança! Autenticação por biometria ganha vida no WhatsApp e deve ser liberada em breve

O WhatsApp ativou nesta semana mais uma novidade para os usuários beta (programa de testes). A notícia é uma ótima técnica contra invasores.

A medida envolve um nível de segurança extrema: foi disponibilizado o recurso autenticação, de acordo com o site especializado Wabetainfo.

✅ WhatsApp to enable the Authentication feature for iOS beta users today!

Discover all changes in the latest 2.19.20.19 iOS public beta!https://t.co/ZBM42a23oe

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 1, 2019