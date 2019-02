Circula pelo WhatsApp golpe que promete cupons falsos de fast food

Uma nova campanha que se passa pelo Burger King, oferecendo cupons falsos de R$ 50, está viralizando no WhatsApp. No entanto, trata-se de um golpe, de acordo com informações do site Welivesecurity (da ESET).

Após clicar no link compartilhado, a vítima é levada para uma página onde é informada sobre a participação em uma suposta 'promoção' para concorrer ao cupom promocional.

Dinâmica da ação: Ao clicar em OK, a vítima acessa a página principal do golpe, onde participa de uma simulação de pesquisa.

Welivesecurity

Independentemente das respostas selecionadas, a página apresenta à vítima um prêmio que supostamente deve ser regastado após o compartilhamento da mensagem, nesse caso para “30 amigos/grupos”.

Segundo a empresa, a página falsa inclui um iframe onde são apresentados anúncios. A vítima não ganha nenhum prêmio e ainda cai no golpe (pois a monetização – dinheiro para o site) é feita com as propagandas.

Metro Jornal Tecnologia: Versão do WhatsApp para Web ganha novo recurso

Metro Jornal Tecnologia: Versão do WhatsApp para Web ganha novo recurso

Falsos comentários de supostos usuários do Facebook alimentam ainda mais a participação no concurso, gerando uma aparência ainda mais legítima.

Segundo o site, os golpistas utilizaram links encurtados, para obter um relatório de acessos/cliques. Além disso, para mascarar a origem dos cliques (nesse caso, hXXp://burger-kings.com), eles utilizaram o href.li que simplesmente redireciona o acesso para a URL passada por parâmetro.

LEIA TAMBÉM: