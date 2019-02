Perna inchada? Saiba quais os 5 melhores alimentos diuréticos que combatem a retenção de líquidos e a inflamação

A retenção de líquidos pode ser até uma patologia, que se caracteriza por um aumento de peso inexplicável e que não se pode atribuir à gordura corporal, inchaço da pernas e tornozelos, aumento da circunferência abdominal e diminuir a capacidade de urinar.

Por isso diante do problema da retenção de líquidos te apresentamos os melhores alimentos diuréticos e como eles podem te ajudar a combater esse mal.

Estes são os 5 melhores alimentos diuréticos que ajudam a combater a retenção de líquidos e a inflamação

Abacaxi

É a estrela da lista. Cada 100 gramas contêm 55 calorias, o que a torna ótima para quem faz dieta para emagrecer. Uma substância chamada Bromelaína ajuda na digestão e a evitar o inchaço abdominal.

Toranja ou Grapefruit

Reprodução/ Pixabay

São frutas com grande teor de água, por isso são excelentes contra a retenção. A grande quantidade de vitamina C também é um plus, ajudando a limpar o ígado e organismo de algumas toxinas. O gosto pode ser um pouco amargo, mas em uma preparação pode dar o toque cítrico essencial.

Pepino

Este vegetal é um dos mais diuréticos porque possui um pouco mais de 90% de água na composição. Como muitas frutas e vegetais, as fibras estão na casca, portanto, não é aconselhável come-lo descascado. Ainda provem boas quantidades de vitaminas A, C e K, essenciais para o sistema imunológico.

Mamão papaia

Reprodução/ Pixabay

Essa fruta é uma das que tem mais vitamina C que a laranja e com um plus: é rica em fibras. Ajuda a combater edemas e a retenção de líquidos. Ë ideal para um café da manha ou como sobremesa.

Aipo

Essa verdura contém um tipo de gordura especial que produz efeito vasodilatador e facilita a liberação de líquidos pelo organismo. Hipertensos também podem se beneficiar das propriedades do aipo. Ele pode ser incluído em diversas preparações como saladas, sopa, caldos, purês e até sucos.

Mirtilo-vermelho

É uma das frutas com maior conteúdo de vitamina e possui um grande poder diurético. A proantocianidinas são substâncias encontradas nesta fruta de clima temperado que ajudam a controlar o colesterol ruim e fazem a manutenção da saúde cardiovascular. Esse elemento também é recomendado para o tratamento de varizes.