Comece o dia com esse ótimo chá detox de maçã e cúrcuma; confira a receita cheia de benefícios para o corpo

Juntos o vinagre de sidra de maçã e a cúrcuma atuando para baixar o nível do colesterol e ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Combinados podem ser um ótimo companheiro no combate a doenças cardíacas e ainda adicionam uma série de antioxidantes, essenciais para manter a saúde da pele e do organismo.

O portal inglês Ahead o Thyme publicou esta receita de chá detox de maçã e cúrcuma que pode fazer a diferença na sua saúde.

Receita do chá detox de vinagre de sidra de maçã e cúrcuma

Ingredientes

Uma colher de sopa de vinagre de sidra de maçã

Uma colher de sopa de suco de limão recém-espremido

Uma colher de chá de cúrcuma

Uma xícara de agua quente ou morna

Meia colher de sopa de adoçante (pode ser mel, maple syrup, o que você preferir)

Uma pitada de pimenta caiena em pó

Preparação: misture os ingredientes com uma colher em um copo e tome.