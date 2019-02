O signo que voltará a ter sorte no amor este fim de semana

A Lua deste fim de semana estará em um signo que não beneficiará a todos, mas ajudará um deles em especial a voltar a ter sorte no amor.

Quer saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

O sortudo desta vez é o capricorniano!

A lua em Capricórnio beneficiará as pessoas regidas por este signo quando o assunto é conhecer novas pessoas e se conectar romanticamente com elas.

Sua autoestima também sentirá o efeito e, especialmente no domingo, este signo de terra brilhará e ficará mais satisfeito com o que realmente é. Além de trazer confiança, esse fenômeno pode atrair pretendentes com grandes possibilidades para se transformar em uma relação especial futuramente.

Se este é o seu signo, se prepare e aproveite! A próxima semana continuará com essa atmosfera irresistível de romance e que parece entregar grandes possibilidades.

Chegou a hora do capricorniano que estava sem sorte no amor voltar a sorrir e receber mudanças positivas que podem influenciar os próximos meses de 2019.