Novidade! WhatsApp vai implementar duas inéditas funcionalidades

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai implementar novos recursos no app, de acordo com informações do site especializado Wabetainfo.

São desenvolvidas duas novas funcionalidades que facilitarão o compartilhamento de informações de contatos e a inclusão rápida.

Elas estarão disponíveis em breve para usuários dos sistemas operacionais Android (Google) e IOS (Iphone). Confira quais são as novidades:

Metro Jornal Os novos recursos do WhatsApp que facilitarão sua vida em 2019

Adicionar Contatos

O WhatsApp trabalha agora em um novo recurso que permite adicionar contatos rapidamente no aplicativo. Isso já é possível, no entanto, a ferramenta quer redesenhar essa funcionalidade.

Você pode escolher o país onde o usuário está localizado (proprietário do número de telefone que deseja adicionar), então o WhatsApp inserirá automaticamente o código, em seguida, você poderá inserir o número de telefone.

Boom! Spotted new WhatsApp QR Code and "Add Contact" features on IOS and Android, under development!https://t.co/NjmSleCeRT — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 13, 2018

O app também vai mostrar automaticamente se esse usuário está no WhatsApp (isso não acontece atualmente). O recurso substituirá a opção atual, sendo uma interface simples e intuitiva.

Informações de contato via QR

O WhatsApp também trabalha em um recurso que permite compartilhar seu próprio número de telefone via app, segundo Wabetainfo.

Wabetainfo

Será utilizado um QR Code. Quando o código for detectado, o aplicativo preencherá automaticamente todos os campos e o contato será adicionado.

LEIA TAMBÉM: