Nova Hyundai Tucson N deve chegar ao mercado em dois anos; veja a foto

De acordo com o portal britânico, Auto Express, a Hyundai deve lançar o novo modelo da SUV Tucson nos próximos dois anos. A fonte obtida pelo portal disse que o modelo N entrará para competir com os grandes SUVs do Mercado, como o VW T-Roc R, o Cupra Ateca e o Audi SQ5.

O portal ainda diz que o SUV terá apelo esportivo com motor capaz de gerar 340 cavalos e acelerar de o a 100 km/h em menos de seis segundos.

O desenvolvimento é mais uma empreitada da Divisao N da Hyundai, uma equipe formada pela montadora para desenvolver carros de alta performance para a marca.

É de conhecimento que a companhia vai lançar até o próximo ano um carro que mudaria os conceitos da marca. No entanto, a fonte da Auto Express, não confirmou se esse carro seria o novo Tucson N.

Esta é a foto conseguida pelo Auto Express, sobre a nova Hyundai Tucson N