Huawei deve lançar telefone dobrável com capacidade para 5G

A fabricante Huawei deve lançar um telefone dobrável com capacidade para 5G. O aparelho será divulgado em 24 de fevereiro, no Mobile World Congress 2019, em Barcelona (Espanha).

O anuncio, com um pingo de suspense, foi feito pela marca no Twitter. O compartilhamento foi realizado nesta sexta-feira (01). "Você está pronto para conhecer o inédito?". Confira:

Come with us to explore #ConnectingTheFuture LIVE from #MWC @GSMA. Are you ready to reveal the unprecedented? #HuaweiMWC #MWC2019 pic.twitter.com/ErPD7eKMh1

