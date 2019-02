Horóscopo: As previsões de fevereiro para cada signo do zodíaco

Fevereiro acabou de começar e reserva muitas surpresas para todos os signos do zodíaco. Confira todas as previsões para o segundo mês de 2019:

Áries

Fevereiro é o segundo mês do ano e quando seu signo se encontra mais forte em questões de negócios e novos trabalhos. Também neste mês você deve ter cuidado com problemas de saúde ou cuidar mais da sua família. Lembre-se que seu signo é o protetor do zodíaco.

Neste ano este signo será líder em questões empresariais, mas também terá um renascimento em questões pessoais, enxergando com mais clareza as oportunidades. Os arianos devem ter muito cuidado e administrar bem as despesas.

No amor, chegou a hora de procurar pessoas que compartilhem a vida com você. Sua maior compatibilidade são os signos de Aquário, Virgem e Capricórnio.

Muito cuidado com as fraudes ou problemas de cartões de crédito. Tente usar mais a cor branca para que sua energia se multiplique.

Touro

Fevereiro começa com uma maior estabilidade para os taurinos comprometidos, que podem até chegar a pensar em formalizar ainda mais o relacionamento. Os que estão solteiros podem encontrar o amor em alguém do signo de Câncer, Escorpião ou Capricórnio.

Neste mês, você irá conseguir tomar as rédeas da sua vida e começar a ver o que deseja para o futuro. Lembre-se que é muito importante trabalhar um melhor relacionamento com as pessoas que convivem com você – sem esquecer de ser seletivo, claro.

Os próximos dias são de êxito para fazer qualquer trabalho que você se proponha ou até mudar de emprego. Uma viagem com amigos poderá ajudá-lo a ficar mais relaxado.

Tente manter os pensamentos puros e positivos, deixando de lado tudo o que faz mal e tira a sua tranquilidade. Não descuide do seu celular e tenha cuidado com roubos.

Gêmeos

Fevereiro será o mês da metamorfose para seu signo. Por isso, tente se reinventar em tudo que puder para ser o melhor. Não guarde mais as más energias!

Um dinheiro inesperado poderá chegar e fazê-lo muito feliz. Já não seja mais tão conquistador e comece a dar chance para um relacionamento estável. Um amor do passado pensa em você e pode querer conversar ou até pedir para voltar.

Um amor do signo de Áries ou Escorpião pensa em um relacionamento mais sério. Em questões de trabalho você pode ter problemas com uma pessoa, mas tente não dar tanta importância.

A cor azul pode ajudar a abrir caminhos. Tenha cuidado com infecções e problemas de pele.

Câncer

O segundo mês do ano será de crescimento em projetos e trabalho. Novas propostas chegarão, é só será necessário analisar tudo muito bem; lembre-se que é sempre bom ser confiante, mas nunca em excesso.

Não tenha medo de pensar nos seus interesses. Os cancerianos em busca de parceiro amoroso podem achar alguém especial de Áries, Virgem ou Aquário. Os comprometidos podem dar um novo passo no relacionamento.

Os próximos dias serão de renascimento. Lembre-se apenas tente ser mais discreto e não revelar seus planos de vida. Tente ter uma vida mais saudável e cuidar de problemas de nervos ou dores nas costas.

Viagens de trabalho ou lazer sairão muito bem. O azul claro o ajudará a atrair energia positiva e abundância.

Leão

Mês de muitas aventuras na sua vida. Sua forma de pensar pode mudar radicalmente e isso trará mais oportunidades na vida sentimental e no trabalho.

Lembre-se que seu signo é muito forte e bom para os negócios, mas sempre desanima muito rápido. Você deve aprender a controlar melhor suas emoções.

Tente economizar e ser mais cauteloso nas tuas finanças. No amor, pessoas do passado o rodeiam e é preciso fechar círculos. É um bom momento para começar a conhecer pessoas novas. Os signos de Sagitário, Peixes e Capricórnio são muito compatíveis.

É necessário ser muito prudente com problemas judiciais, tanto seus como da sua família. A cor dourada ajudará você a prosperar.

Virgem

Este será o mês da reconciliação com tudo que você teve problemas no passado e por fim você decide ficar em paz. Os próximos dias entregarão novas energias positivas e pessoas de boa fé.

Aproveite essa corrente de abundância esse reinvente no trabalho. Tente não ser tão teimoso em situações amorosas; é melhor deixar fluir os sentimentos e que o tempo decida.

Os solteiros podem conhecer alguém muito especial e compatível do signo de Câncer, Escorpião ou Aquário.

É preciso relaxar também, por isso, você poderá priorizar uma viagem – mesmo que rápida. Procure controlar os excessos na sua vida e evitar discussões familiares sem importância.

Para realizar qualquer mudança positiva, sua cor é o amarelo. Lembre-se que você estará com mais sorte nos primeiros 15 dias do mês.

Libra

Fevereiro será o mês de se sentir em plena renovação pessoal e perceber que é tempo de amadurecer. Além disso, chegou a hora de começar a perdoar e se libertar de energias negativas.

Não duvide nunca da sua fortaleza para sair dos problemas. Tome cuidado com os pagamentos atrasados e tente economizar. Sua sorte no trabalho estará em alta.

No amor, seu relacionamento poderá dar um grande passo de estabilidade. Os signos de Peixes, Leão e Sagitário poderão chamar a sua atenção para algo mais sério.Um amor mais jovem chegará.

Tenha cuidado com a sua vista ou ouvido e não adie uma ida ao médico. A cor que pode abrir seus caminhos é o branco.

Escorpião

Este será o mês para se renovar em todos os sentidos e deixar para trás tudo o que te causa mal. Se você já não quer estar em um trabalho, por exemplo, esta é a oportunidade de procurar outro melhor.

Uma viagem em família pode ser planejada. Cuidado com o que você diz para as pessoas, acima de tudo com seu parceiro; faça o possível para não machucar seus sentimentos.

Serão dias de muitas festas e especiais para conhecer pessoas muito importantes. A tua melhor compatibilidade neste mês é com Escorpião, Touro ou Peixes.

Esteja atento aos problemas de pulmões ou garganta, principalmente em caso de infecções. O vermelho poderá energizar e trazer mais sorte no amor durante este mês.

Sagitário

Fevereiro será o mês de perceber que é tempo de crescer mais no trabalho e na vida pessoal. Serão dias de mudanças muito positivas para o seu signo, mas tente não confiar tanto em seus amigos.

Você sempre se cerca de pessoas com muito amor ao próximo, mas é preciso ter cuidado com a inveja – é possível que alguém sinta isso sem nem perceber.

Tome cuidado com dores de cabeça ou pescoço. Lembre-se que seu signo guarda a raiva e isso pode fazer mal. Evite os pagamentos atrasados.

Os sagitarianos solteiros encontram novos pretendentes. Para algo mais sério, os signos mais compatíveis são Peixes. Áries e Gêmeos. A cor amarela trará sorte e abundância.

Capricórnio

Fevereiro é o mês de entrar na melhor etapa da sua vida e nestes 28 dias virão mais oportunidades de crescimento no seu trabalho. Tente ficar seguro e confiante.

Se você tem um relacionamento fechado com alguém, é preciso respeitar o seu parceiro e evitar problemas de traição. Os solteiros terão a oportunidade de renascer outra vez no amor com os signo de Áries, Câncer e Libra. Um relacionamento pode ficar ainda mais sério.

Tenha cuidado com mudar de opinião frequentemente e tente ser mais persistente em seus objetivos. Se proteja das fofocas e maus entendidos. Sua cor de proteção e sorte é o azul escuro.

Em questões de saúde, é necessário relaxar mais e ficar longe das pressões. Cuide-se de problemas no intestino ou dores de cabeça. Sua família pedirá um favor.

Aquário

Fevereiro é o mês de ficar positivo e controlar seu gênio forte para atrair as melhores energias das pessoas ao seu redor. Aprenda a se libertar de problemas do passado e viver mais feliz.

Para os comprometidos é preciso ter cuidado com uma pessoa que você acabou de conhecer e evitar triângulos amorosos. Se envolver romanticamente com pessoas do trabalho também poderá trazer problemas.

Muitas oportunidades de crescer economicamente chegarão. Você receberá um presente muito especial. Questões legais se resolverão da melhor forma.

Cuidado com os vícios ou más amizades; aprenda a ser mais cauteloso na sua vida. É uma fase para se proteger da inveja e a cor vermelha o ajudará nessa missão.

Peixes

Mês de realizações de projetos para 2019. Nesta semana poderá chegar uma oportunidade de crescimento no seu trabalho, apenas tente analisar bem o que você deseja para a sua carreira.

Lembre-se que seu signo é muito místico e acaba atraindo muito as energias negativas. Por isso, sempre se proteja e evite ambientes pesados.

Estes 28 dias podem surpreender bastante e um compromisso amoroso muito firme pode começar. Os signos de Gêmeos, Câncer e Libra serão seus amores compatíveis.

Tenha cuidado com o seu dinheiro e seja discreto com o seu estilo de vida. Em questões de saúde, é necessário relaxar mais.

Uma cirurgia sairá da melhor forma. Evite ao máximo as fofocas e os maus entendidos. A cor que o ajudará a se sentir mais positivo e trará sorte é o amarelo claro.