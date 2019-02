Fortnite terá show do DJ Marshmello e 'Epic Games' libera novidades

Usuários do Fortnite terão uma grande surpresa. Neste fim de semana o DJ Marshmello fará um show especial no popular game.

@marshmellomusic legit took over fortnite! Now can you have a kids event?! My kids are waiting!!! #goat #mellogang pic.twitter.com/shYhx9ljnd

Como parte do evento musical, há um monte de itens temáticos (Marshmello) à venda no jogo, conforme revelou o jornal Mirror.

Drop into Pleasant Park in @FortniteGame this Saturday for a special set 👀 pic.twitter.com/yDNX2IHNpp

Foram liberados vários 'skins' e 'cosmetics'. Foi twittado um vídeo pela equipe oficial do Fortnite. Confira abaixo:

Grab the @Marshmellomusic Outfit, Mello Rider Glider, and Marsh Walk Emote from the item shop! pic.twitter.com/ITpR2du3NU

No especial jogo battle royale, também estão disponíveis os novos 'outfits': "Mello Rider Glider" e "Marsh Walk Emote".

New YouTube video is up where I rocked the new @marshmellomusic Fortnite skin to make the ultimate all Marshmello Squad with @timthetatman @Jordan_Fisher and @WBGRanger

Click Here to Watch Now:https://t.co/1S1CUHEAXX pic.twitter.com/vDoqe8QL7E

— C9 Hysteria (@JacobHysteria) February 1, 2019