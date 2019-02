Facebook cria depósito de memes para reconquistar público jovem

Os memes da internet, fenômenos virais que se proliferam graças às redes socias, com frases, imagens e vídeos de humor refletindo situações cotidianas, são especialmente populares entre a Geração Z e infestam plataformas como WhatsApp, Instagram, YouTube e Snapchat.

Agora, o Facebook quer usá-los para reconquistar os adolescentes, que estão abandonando a rede social em ritmo vertiginoso. Preocupados, Mark Zuckerberg e sua equipe já tomam providências, empenhando-se na criação de uma nova plataforma, chamada Facebook LOL, que será basicamente um depósito de memes.

LOL é uma sigla em inglês para “Laughing out loud”, em português, “morrendo de rir”. Trata-se de uma fonte de entretenimento para que os mais novos se divirtam.

Segmentada em categorias como “animais”, “pegadinhas”, “celebridades” e “jogos”, os usuários poderão avaliar o conteúdo ao dizer o quão divertido ele é. Também será possível compartilhar e criar seus próprios memes, além de receber recomendações por meio de algoritmo.

A ideia segue em fase de testes com um grupo de cem estudantes do ensino médio dos Estados Unidos, que assinaram acordo de confidencialidade, sob autorização dos pais. Não sabemos se a LOL vai aparecer como uma nova função do Facebook ou como aplicativo.

Desde 2014, cada vez mais jovens vêm migrando para outros serviços. Ainda que uma das opções mais populares aos quais eles recorram seja o Instagram, que também é do Facebook, a rede social não quer perder esse público. A empresa acredita que o motivo reside no fato de que seus pais, tios e avós caíram nas graças do Facebook. Tem muito coroa no rolê. Enfim, jovens sendo jovens, como em outras épocas.